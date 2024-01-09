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Yaşam Kadıköy'de korku dolu anlar
Yaşam

Kadıköy'de korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
2024-01-09 03:00:00 -
Kadıköy'de korku dolu anlar

Kadıköy'de gece saatlerinde korku dakikalar yaşandı. İşçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olaya müdahale etti.

Kadıköy'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Konteyner kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 00.00 sırlarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Gedikli Sokak üzerinde bir inşaatta yaşandı. İddiaya göre, inşaat işçilerinin kaldığı konteyner sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm konteynere sıçradı. Yangının büyüdüğünü gören inşaat işçileri dışarı kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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