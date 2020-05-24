Kadıköy’de “kız meselesi” kanlı bitti: 4 yaralı

Bayramın ilk gününde Kadıköy’de bir grup genç arasında kız meselesinden dolayı çıkan sopa ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada mahalleli zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kavga, gece saat 23.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi’nde Erler sokakta oturan bir grup genç arasında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 4 genç vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada bazı yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, 1 yaralı ambulansla Göztepe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.