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Spor "Kadıköy'de kara gece!" VAR, pozisyonu inceledi devam dedi...
Spor

"Kadıköy'de kara gece!" VAR, pozisyonu inceledi devam dedi...

Yeniakit Publisher
2023-11-27 09:49:00 - 2023-11-27 09:49:57
"Kadıköy'de kara gece!" VAR, pozisyonu inceledi devam dedi...

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karşılaşmanın hakem kadrosunu eleştirdi. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Süper Lig’in 13. haftasında evinden Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ve VAR’da görev yapan Hüseyin Göçek futbolseverler tarafından eleştirildi.

Mücadelenin 54. dakikasında Güven Yalçın’ın içeriye çevirdiği top Samet Akaydın’ın eline çarpıp dışarı çıkmış ve Arda Kardeşler oyunu aut atışı kullandırarak başlatmıştı.

Bu pozisyon sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek’i kastederek maçı Karagümrük’ten alıp Fenerbahçe’ye verdiler yorumunda bulundu.

Ahmet Çakar'ın paylaşımı:

"Kadıköy de kara bir gece değil ,skandal bir gece yaşandı. Hakem Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek maçı Karagümrük'ten alıp Fenerbahçe ye verdiler. Kayarak yapılan müdahalelerde el ve kol yukarı kalkamaz, doğal konum değildir. Samet'in pozisyonu net bir penaltı"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne olmuştu?

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunda Samet Akaydın'ın topa eliyle müdahale etti. VAR hakemi Hüseyin Göçek, orta hakem Arda Kardeşler'i uyarmadan karşılaşmayı devam ettirmişti.

 

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Yorumlar

fber

penaltı falan yok. yüzünü korumak istiyor. bu yüzden kol doğal konumda. robot gibi futbol oynanmaz.
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