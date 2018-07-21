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Kadıköy'de doğalgaz paniği!

Kadıköy D-100 Karayolu Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz ana borusunu patlattı. Büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:27
Kadıköy'de doğalgaz paniği!

Kadıköy D-100 Karayolu Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz ana borusunu patlattı. Göztepe Köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda etrafa doğalgaz sızmaya başladı.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İGDAŞ ekipleri boruya gelen gazı kesti. Boruda kalan gazın boşalmasının ardından onarım çalışmalarının başlayacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:27
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