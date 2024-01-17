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Spor Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe gol olup yağdı
Spor

Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe gol olup yağdı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 23:48:00 -
Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe gol olup yağdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek son 16 turuna çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 6-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lincoln, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda Batshuayi ile 81. dakikada Mert Hakan kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselirken Adanaspor turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe: 6 - Adanaspor: 0

Stat: Ülker
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Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Abdullah Uğur Sarı

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 64 İsmail Yüksek), Bonucci (Dk. 64 Efekan Karayazı), Oosterwolde, Lincoln (Dk. 83 Necat Aydın), Bartuğ Elmaz, Krunic, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, King (Dk. 79 Cengiz Ünder), Batshuayi

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Fatih Kurucuk (Dk. 72 Cem Güzelbay), Evren Korkmaz, Lukaku (Dk. 74 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ferhat Katipoğlu, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Hakkı Türker), Dabo, Harun Alpsoy, Oberlin (Dk. 79 Yepie), Burhan Tuzun, Junior Fernandes (Dk. 46 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 29 Lincoln, Dk. 39, 50, 68 ve 71 Batshuayi, Dk. 81 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 67 Dabo (Adanaspor)

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