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Aktüel Kadıköy’de Apple mağazası Türk bayrağı asmayınca vatandaşlar..
Aktüel

Kadıköy’de Apple mağazası Türk bayrağı asmayınca vatandaşlar..

Yeniakit Publisher
2023-10-30 14:59:00 -
Kadıköy’de Apple mağazası Türk bayrağı asmayınca vatandaşlar..

Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yıl kutlamalarında Bağdat Caddesinde yürüyüş yapan vatandaşlar Apple mağazasının bayrak asmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar kendi imkanları ile mağazanın camlarına Türk bayrağı astı. Bayrağın ise tekrar kaldırıldığı dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yıl kutlamalarında Bağdat Caddesinde yürüyüş yapan vatandaşlar Apple mağazasının bayrak asmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar kendi imkanları ile mağazanın camlarına Türk bayrağı astı. Bayrağın ise tekrar kaldırıldığı dikkat çekti.


Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde kutlamalar yapan bazı vatandaşlar ile Apple mağazası çalışanları arasında bayrak asma gerginliği çıktı. Vatandaşlar, mağazanın bayrak asmamasına tepki göstererek çalışanlar ile tartıştı. Gerginlik sonrasında vatandaşlar ellerinde bulunan bayrakları mağazanın camına yapıştırarak kutlamalara devam etti.

Bayrak asılmamasına tepki gösteren bir vatandaş, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı, çalışanlar Türk, onların tepki vermesi lazım” dedi.


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