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Aktüel Kadıköy'de 3 katlı binada yangın çıktı
Aktüel

Kadıköy'de 3 katlı binada yangın çıktı

Duman nedeniyle binada mahsur kalan, aralarında bebeklerin de bulunduğu bina sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 02:37:51 -
Kadıköy'de 3 katlı binada yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Özel Sokak'taki 3 katlı bir binanın girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan, aralarında bebeklerin de bulunduğu bina sakinlerini, itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.

Can kaybının yaşanmadığı olayda yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.




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