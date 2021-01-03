Kadıköy Camii’ne de CHP’li belediye engeli

Ali Mahi İstanbul

Daha önce Göztepe Parkı’na yapılması planlanan cami projesini açtığı dava ile engelleyen CHP’li Kadıköy Belediyesi, şimdi de arka bahçesi Mimarlar Odası ile bir camii projesini daha iptal ettirdi. 2015 yılında Haydarpaşa Garı’nın da yer aldığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda İSKİ artıma tesisi olarak görülen ve fiilen otopark olarak kullanılan alana yapılması planlanan cami projesi, İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Diyanet ve İstanbul İl Müftülüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü’nden talebi doğrultusunda Kadıköy rıhtımındaki tescil dışı dolgu araziye yapılması planlanan caminin ismi “Kadıköy Ulu Cami” olarak belirtilmişti. İstanbul 5 Numaralı Koruma Kurulu’nun kararıyla onaylanan proje tam bir mimarlık şaheseri olarak tasarlanmıştı.

20 bin kişilik proje

20 bin kişilik cemaatin aynı anda namaz kılabileceği projede, kültür merkezinin yanı sıra bin 242 araçlık otopark da bulunuyordu. Peyzaj ve çevre düzenlemesi için 19 bin 730 metrekarelik alan ayrılan camiinin minare uzunluğu 72, kubbenin çapı ise 56 metre olarak hesaplanmıştı. Ataşehir Mimar Sinan Camii ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nin de mimarı olan Hilmi Şenalp tarafından tasarlanan ‘Ulu Cami’ nüfusuna oranla en az camiyi bulunduran ilçelerden biri olan Kadıköy’de cumalarda yaşanan yoğunluğu ortadan kaldıracaktı.

Yaklaşık 3 yıl süren davada, İstanbul 3. İdari Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere dava konusu ‘Ulu Cami” projesinin iptaline oy birliği ile karar verdi. Son günlerde mütedeyyin kesime şirin görünmek adına takıyyenin dibine vuran CHP, Kadıköy için kritik öneme haiz bir caminin yapımını durdurarak gerçek yüzlerini de gözler önüne sermiş oldu.