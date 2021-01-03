  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kadıköy Camii’ne de CHP’li belediye engeli
Gündem

Kadıköy Camii’ne de CHP’li belediye engeli

Daha önce Göztepe Parkı’na yapılması planlanan cami projesini açtığı dava ile engelleyen CHP’li Kadıköy Belediyesi, şimdi de arka bahçesi Mimarlar Odası ile bir camii projesini daha iptal ettirdi. 2015 yılında Haydarpaşa Garı’nın da yer aldığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda İSKİ artıma tesisi olarak görülen ve fiilen otopark olarak kullanılan alana yapılması planlanan cami projesi, İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 09:47:00 -
Kadıköy Camii’ne de CHP’li belediye engeli

 Ali Mahi  İstanbul 

Daha önce Göztepe Parkı’na yapılması planlanan cami projesini açtığı dava ile engelleyen CHP’li Kadıköy Belediyesi, şimdi de arka bahçesi Mimarlar Odası ile bir camii projesini daha iptal ettirdi. 2015 yılında Haydarpaşa Garı’nın da yer aldığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda İSKİ artıma tesisi olarak görülen ve fiilen otopark olarak kullanılan alana yapılması planlanan cami projesi, İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Diyanet ve İstanbul İl Müftülüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü’nden talebi doğrultusunda Kadıköy rıhtımındaki tescil dışı dolgu araziye yapılması planlanan caminin ismi “Kadıköy Ulu Cami” olarak belirtilmişti. İstanbul 5 Numaralı Koruma Kurulu’nun kararıyla onaylanan proje tam bir mimarlık şaheseri olarak tasarlanmıştı.

20 bin kişilik proje

20 bin kişilik cemaatin aynı anda namaz kılabileceği projede, kültür merkezinin yanı sıra bin 242 araçlık otopark da bulunuyordu. Peyzaj ve çevre düzenlemesi için 19 bin 730 metrekarelik alan ayrılan camiinin minare uzunluğu 72, kubbenin çapı ise 56 metre olarak hesaplanmıştı. Ataşehir Mimar Sinan Camii ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nin de mimarı olan Hilmi Şenalp tarafından tasarlanan ‘Ulu Cami’ nüfusuna oranla en az camiyi bulunduran ilçelerden biri olan Kadıköy’de cumalarda yaşanan yoğunluğu ortadan kaldıracaktı.

Yaklaşık 3 yıl süren davada, İstanbul 3. İdari Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere dava konusu ‘Ulu Cami” projesinin iptaline oy birliği ile karar verdi. Son günlerde mütedeyyin kesime şirin görünmek adına takıyyenin dibine vuran CHP, Kadıköy için kritik öneme haiz bir caminin yapımını durdurarak gerçek yüzlerini de gözler önüne sermiş oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

aydemir ibrahim

chpkk acik acik kilise havra yapsinlarda bizde rahatlayalim onlarda rahatlasin,eski milliyetciler bu kafir chpkk ile is tutsun, rahmetli erbakanin partisi bu kafirlerle is tutuyorlar bunlarin kafirliklerine ortak oluyorlar farkindalarmi? babacan ve davutoglu muslumaniz diye bizimi kandiriyorsunuz ? siz de bunlarla yürüyorsunuz.
  • Yanıtla

Demir

Yeteri kadar cami var istanbulda
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı
Medya

Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı

Show TV ekranlarında Şubat ayında yayın hayatına geçmesi beklenen ve başrolünde Necati Şaşmaz'ın olduğu 'Kurtlar Vadisi Kaos'la ilgili payla..
Solcuların çıplaklık tartışmasına Fatma Girik de katıldı: Kimsenin bikinisini ayıplamam
Gündem

Solcuların çıplaklık tartışmasına Fatma Girik de katıldı: Kimsenin bikinisini ayıplamam

Posta Gazetesi'ne konuşan Fatam Girik, Selda Bağcan'ın, 'Ben sol muhafazakarım, açık giyinmeyi ayıp buluyorum' sözlerine cevap verdi...
Bakan Koca'dan yalancılara şamar! 'Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var'
Gündem

Bakan Koca'dan yalancılara şamar! 'Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Oda Tv'de çirkin bir başlıkla servis edilen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in yalanlarına cevap verdi...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay