Kadıköy belediyesi otopark ücretleri 2019

Kadıköy belediyesi otopark ücretleri son dakika zam yapıldı. CHP’nin Kadıköy beledeyesi saatlik otopark ücretlerine ilişin yeni tarifeyi açıkladı. Peki Kadıköy belediyesi park ücreti ne kadar oldu? kadıköy belediyesi 1 saatlik otopark ücreti kaç TL?

Kadıköy Belediyesi saatlik otopark ücretlerine zam yaptı. 0-1 saatlik otopark ücreti 7 TL’den 8 TL’ye çıktı. Bütün saat dilimlerinde otopark ücretlerine 1 TL zam yapıldı.

Belediyenin bu zam kararı Kadıköylüler tarafından tepkiyle karşılandı. Aynı zamanda CHP’li Kadıköy Belediyesi sınırları içinde yer alan sokaklarda yapılan inceleme ve denetimlerde bazı sokaklarda yol üstü otopark uygulaması yapıldığı, söz konusu yerlerin, sermayesinin büyük kısmı Kadıköy Belediyesi’ne veriliyor.

İstanbul'da otopark ücretleri ne kadar?

TAKSİM

Taksim, park etmenin özellikle hafta sonu sıkıntılı olduğu yerlerden biri. Bu noktada The Marmara Otel’in bitimindeki otopark size ciddi kolaylık sağlıyor. Kapalı otopark olan bu alana LPG’li araçlar giremiyor.

Bu otoparkın fiyatları ise şöyle: 1 saat 10 lira; 2 saat 13 lira; 4 saat 15 lira; 8 saat 18 lira; 12 saat 20 lira; 24 saat 27 lira

EMİNÖNÜ

İSPARK’ın 0-1 saat arası park ücreti konusunda mekan bazlı bir fiyat politikası var. Buna göre, ilk 1 saat için park edilecek yerin yoğunluğuna göre 6-7-8 lira arasında park ücreti alınıyor.

İstanbul Eminönü Meydanı’na yakın olan Mısır Çarşısı otoparkında park etmenin ilk 1 saati 8 lira. Kaldığınız ikinci saat için ekstra 2 lira ödüyorsunuz. Üçüncü saat ve sonrasında kalacağınız her saat için ekstra 3 lira ödüyorsunuz.

SİRKECİ

Bu otoparkın önünde kuyruk bitmiyor. Sirkeci’de bulunan İstanbul Ticaret Odası binasının arkasında bulunan İSPARK otoparkının önü her zaman kuyruk. Saati 7 liradan başlayan bu otoparkta kaldığınız ekstra saatler için artı 2 lira daha ödüyorsunuz. İSPARK’ın sistemine göre içeride boş yer yoksa otoparkın girişinde bekletiliyorsunuz. Araç çıkışı gerçekleştiği zaman otopark görevlileri sizi içeri alıyor.

KARAKÖY

İstanbul Karaköy park etmenin oldukça zahmetli olduğu alanlardan biri. Tarihi Arap Camii’nin karşısında bulunan ‘cep’ otopark ise bu anlamda çölde bir vaha gibi.

İSPARK’ın işlettiği caminin karşısındaki caddede bulunan otoparkın fiyat tarifesi şöyle: 1 saat 7 lira; 1-2 saat 9 lira; 3-4 saat 11 lira; 4-5 saat 13 lira; 5-6 saat 15 lira; 6-7 saat 17 lira; 7-8 saat 19 lira; 24 saat 23 lira.

YILDIZ

Beşiktaş eğlence hayatıyla ünlü bir semt. Balık Pazarı ve civarındaki restoranlar hafta sonu hınca hınç doluyor. Çarşının içine araç bırakmak gece 20:00’dan sonra mümkün. Fakat içeride çok az alan oluyor.

Bu yüzden isteyenler, biraz da yürümeyi göze alarak otomobillerini Yıldız tarafındaki Ertuğrul Tekke Camii’nin civarına konuşlanmış olan İSPARK’a bırakabilirler. Bu İSPARK’ta 0-1 saat arası 7 lira. Kalınan her bir saat için ise ekstra 1 lira alınıyor.

Caminin civarındaki her kaldırım İSPARK tarafından vatandaşlara saatlik olarak kiralanıyor. Sadece caminin ön kapısına doğru araç bırakılmıyor.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ın en işlek caddelerinden biri olan Ortabahçe Caddesi’ne ünlü meyhane Kazan’ın köşesinden girin. Yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra sol tarafınızda bir otopark tabelası göreceksiniz.

24 saat açık olan bu otoparkta fiyatlar şöyle: 1 saat 10 lira; 2 saat 12 lira; 3 saat 15 lira; 4 saat 18 lira; 24 saat 40 lira Otoparkta araç yıkama hizmeti de var. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler 20 lira ödüyor.