Kadıköy Belediye Başkanı algı sınırlarını zorladı! 'Bağdat Caddesi'nde Halk Ekmek yetiştiremiyoruz(!)!

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Geçtiğimiz ay düzenlenen belediye meclis toplantısında eşcinsellere özel ilgisinin olduğunu itiraf eden CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "ekonomik kriz" çığırtkanlığında algı sınırlarını sorladı. CHP'li Odabaşı, "Bağdat Caddesi'nde Halk Ekmek yetiştiremiyoruz." dedi.

İstanbul'un lüks yerleşim merkezlerinden Bağdat Caddesi'nde, iddiasına göre talep üzerine Halk Ekmek büfesi açtıklarını belirten CHP'li Odabaşı, "Kadıköy'de biz bir atıksız dükkan açtık. Bunu uzun uzun anlatırım ama yanına talepten dolayı Halk Ekmek satan bir yer oluşturduk. Bağdat Caddesi üzerinde açtık. Şu anda ekmek yetiştiremiyoruz." diye konuştu.

Bağdat Caddesi'nde dar gelirliler oturuyormuş!

İşi, Bağdat Caddesi'nde dar gelirlilerin oturduğunu dile getirecek kadar ileri götüren Odabaşı, şöyle devam etti:

Şöyle bir algı var: Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde oturan herkes çok zengindir. Hayır. 1980’li yıllarda ve 90’lı yılların başında emekli ikramiyesiyle Bağdat Caddesi'nde bir ev satın alıp oturabiliyordunuz. Evet o emlakın değeri yükseldi ama sizin emekli maaşınız hiç değişmedi. Kadıköy’ün dışında Bağdat Caddesi'nin dışında bir emekli ne kadar maaş alıyorsa Bağdat Caddesi'nde oturan emekli de o kadar maaş alıyor. Konutunun değeriyle orada oturanın geliri aynı oranda artmadı. Onun için Bağdat Caddesi'nin üzerinde Halk Ekmek sattığımız noktada ekmek yetiştirmekte zorlanıyoruz.