  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kadıköy Anadolu İmam Hatip mezunlarından anlamlı etkinlik
Gündem

Kadıköy Anadolu İmam Hatip mezunlarından anlamlı etkinlik

Yeniakit Publisher
2024-05-10 11:33:00 -
Kadıköy Anadolu İmam Hatip mezunlarından anlamlı etkinlik

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 2024 Mezunları, mezuniyet kutlaması yapmak yerine Afrika ülkelerinden Çad'da su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 2024 yılı mezunları, mezuniyetlerine sayılı günler kalırken aralarında para toplayarak Afrika ülkesi Çad’da su kuyusu açtı. Çad’ın Mandalia bölgesinde yaşayan Etana Köyü'nde açtırılan su kuyusuyla onlarca kişi temiz su kaynağına ulaşma imkanı buldu.

Mezun öğrenciler tarafından yaptırılarak dualar eşliğinde açılan su kuyusu Etana köyündekileri büyük sevince boğdu.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin her yıl mezuniyet dönemlerinde Okul Müdürü Nazmi Yıldırım ve okul idaresindeki hocalarının da yönlendirmesiyle su kuyusu açma etkinliğini gelenek haline getirdikleri belirtildi.

Öğrencilerin ayrıca mezuniyet hatırası olarak ağaç dikimi yaptıkları sonrasında kurban kestikleri öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Afrika kıtasının ortasında yer alan, dünyanın en yoksul ülkelerinden Çad’da yaklaşık 15 milyon kişi yaşarken, milyonlarca kişi açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

Ülke insanı, şehir merkezleri dışında elektrik ve suya ulaşmakta güçlük çekiyor.

Türk hayırseverlerin girişimleriyle son yıllarda Çad’ın birçok noktasında temiz su temini için hayrat çalışmaları yapılıyor. Öğrencilerin mezuniyet dönemleri için dualarla açtırdıkları su kuyusu Çad’ın Etana Köyü’nde büyük sevinçle karşılanırken örnek mezuniyet etkinliği olarak kayıtlara geçti.

İmam Hatiplileri hedef aldı! 98 yaşındaki bu bunak öldüğünde cenazesini kim kıldıracak?
İmam Hatiplileri hedef aldı! 98 yaşındaki bu bunak öldüğünde cenazesini kim kıldıracak?

Gündem

İmam Hatiplileri hedef aldı! 98 yaşındaki bu bunak öldüğünde cenazesini kim kıldıracak?

Başbuğ ve Merdan’ın ortak imam hatip düşmanlığı! Şimdi de Apo’ya özgürlük mü diyeceksiniz?
Başbuğ ve Merdan’ın ortak imam hatip düşmanlığı! Şimdi de Apo’ya özgürlük mü diyeceksiniz?

Gündem

Başbuğ ve Merdan’ın ortak imam hatip düşmanlığı! Şimdi de Apo’ya özgürlük mü diyeceksiniz?

İmam hatip öğrencilerinden Gazze'deki akranlarına anlamlı yardım
İmam hatip öğrencilerinden Gazze'deki akranlarına anlamlı yardım

Yerel

İmam hatip öğrencilerinden Gazze'deki akranlarına anlamlı yardım

İmam Hatip Lisesinde teknoloji festivali
İmam Hatip Lisesinde teknoloji festivali

Teknoloji

İmam Hatip Lisesinde teknoloji festivali

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23