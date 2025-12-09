  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mutabakatını işaret etti: Şer odakların hesabını bozacak

Son dakika: Rusya'da dev askeri kargo uçağı düştü!

Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!

Boynukalın'dan hilafet çıkışı: 'Irkçılık Batı'dan geldi!'

Mert Hakan, Metehan Baltacı ve Murat Sancak…İşte savcılık ifadesinde verdikleri cevaplar!

İstanbul'da dehşet anları!

Yunan kanalında canlı yayında Türkiye itirafI “Taş devrine döneriz” Atina Tel Aviv'in kuklası

Gazze’de Türkiye endişesi büyüyor! İsrail “kapının önüne koyulabiliriz” korkusuna kapıldı!

Yöntemler yeni bir boyut kazandı! Dolandırıcılıkta daha da tehlikeli dönem

MSB tatbikat görüntülerini paylaştı: İtalya’da Türk pilotlarından gövde gösterisi
Gündem KADES’ten yardım istedi, cinayeti jandarma önledi
Gündem

KADES’ten yardım istedi, cinayeti jandarma önledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
KADES’ten yardım istedi, cinayeti jandarma önledi

Bartın'da uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşını görünce KADES ile yardım isteyen kadını, jandarmanın anında müdahalesi kurtardı. Jandarmanın 4 saat ikna etmeye çalıştığı şahıs, silahla kendisini vurarak ağır yaralandı.

Abdipaşa'da pazarcılık yapan A.G. isimli şahıs, elinde silahla eski sevgilisi E.Ü'nün çalıştığı yere gitti. Kadının, A.G.'yi görerek KADES yoluyla yardım istemesi üzerine ise jandarma ekibi harekete geçti. Jandarmaları gören A.G, bu kez Cumhuriyet Caddesi'nde iki bina arasındaki boş bir alana girererek tabancasını çıkarttı. Tabanca ile çevreye ve havaya gelişigüzel ateş eden şahıs, sevgilisinin yanına gelmesini istedi. Bölgede ganiş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.

Jandarma ekipleri 4 saat boyunca, şahsı ikna etmeye çalıştı. Kendi kafasına ateş eden A.G. ağır yaralandı. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan sağlık ekipleri, yaralanan A.G'ye müdahale etti. İlk müdahalenin ardından şahıs, devlet hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan A.G.'nin hayatı tehlikesi sürerken, E.Ü. hakkında koruma, A.G. hakkında ise uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?
Aktüel

Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?

Tarihçi Ahmet Anaplı, Topkapı sarayında asırlardır 7/24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, bakın ne zamanlar okunmamış tek tek anlatıyor.....
CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı
Gündem

CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı

CHP’yi karıştıran skandal bir olay yaşandı! CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in misafir oyuncuları sopayla darp ettiği idd..
Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi
Dünya

Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi

Burkina Faso, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağı hava sahasını ihlal etmekle suçladı. Basında çıkan haberlerde ise uçaktaki tamamı aske..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23