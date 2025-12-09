KADES’ten yardım istedi, cinayeti jandarma önledi

Abdipaşa'da pazarcılık yapan A.G. isimli şahıs, elinde silahla eski sevgilisi E.Ü'nün çalıştığı yere gitti. Kadının, A.G.'yi görerek KADES yoluyla yardım istemesi üzerine ise jandarma ekibi harekete geçti. Jandarmaları gören A.G, bu kez Cumhuriyet Caddesi'nde iki bina arasındaki boş bir alana girererek tabancasını çıkarttı. Tabanca ile çevreye ve havaya gelişigüzel ateş eden şahıs, sevgilisinin yanına gelmesini istedi. Bölgede ganiş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.

Jandarma ekipleri 4 saat boyunca, şahsı ikna etmeye çalıştı. Kendi kafasına ateş eden A.G. ağır yaralandı. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan sağlık ekipleri, yaralanan A.G'ye müdahale etti. İlk müdahalenin ardından şahıs, devlet hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan A.G.'nin hayatı tehlikesi sürerken, E.Ü. hakkında koruma, A.G. hakkında ise uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.