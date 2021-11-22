KADES uygulamasını tiyatro oyunuyla anlattılar

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Manolya Meydanında; Manisa Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyelerinin stantları gezmesinin ardından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES Uygulaması, Manisa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’ün yazıp yönettiği KADES oyunuyla sahnelendi. Sahnelenen KADES oyununda Şehir Tiyatrosu oyuncuları ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yer aldı.

Program sonunda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Ülkemizde önemli gündem maddelerinden biri şiddet. Özellikle sağlık personeline, kadına yönelik, hayvanlara yönelik ve çocuklara yönelik. Aslında şiddet toplumda topyekün mücadele edilmesi gereken ve tamamen toplumumuzda alışkanlıklarımızın ötesine atılması gereken bir husus. Bununla ilgili çok yönlü olarak çalışmalar yapmak gerekiyor. Polisiye tedbirler, cezai tedbirler bunun önemli ve acil boyutlarından birisi. İşte bunda daha başarılı, daha etkin olmak için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatıyla KADES uygulaması geliştirilmiştir ve bu uygulama ile tüm kadınlarımız anında güvenlik güçlerine haber vererek yardım talebinde bulunabilmektedirler. Bu uygulama gerçekten çok ilgi gördü ve amacına da büyük ölçüde ulaştığını gözlemliyoruz. Ama bundan daha önemlisi insanımızı artık çocukluktan, yetişme aşamasından sonrasına kadar şiddetten uzak bir ortamda yaşatmamız gerekiyor ki bu olumsuzlukları yaşamayalım. Herkese şiddetsiz günler diliyorum. Hem kadınlarımıza hem çocuklarımıza hem de şiddet gördüğünü iddia eden mağdur insanlara mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Düzenlenen programa Vali Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kades nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.