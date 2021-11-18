“KADES” uygulamasına uluslararası ödül

İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, Türkiye’de kullanılan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele uygulaması olan “KADES” ödül kazandı.

“KADES” uygulamasına verilen ödül İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Bakan Soylu, “Kadına karşı şiddetle mücadele konusundaki önlemlerimizden sadece biri olan KADES’e uluslararası seviyede ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyoruz. Bu uygulama için emek sarf eden ve bu uygulamayı başaralı şekilde gerçekleştiren tüm çalışma arkadaşlarım adına ben de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bu konu ülke olarak çok büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluğun asıl sebebi bir insanlık suçu sebebiyle ve bunu da mücadele zemininde ortak bir noktada buluşabilmemizdir. Bu umut verici temasların sayısı arttıkça afetler, kadına yönelik şiddet, iklim çocuklar gibi temel insani konularda yakaladığımız sinerji arttıkça inanıyorum ki göç, uyuşturucu terör siber suçlar gibi diğer konularda da samimiyetimizi ve çözüm iş birliğimizi de artacaktır. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bütüncül bir modelle bir dizi önemli adım attık. Koruma ve önlemeye yönelik bir model oluşturduk” dedi.

KADES uygulaması nedir nasıl kullanılır?

KADES uygulaması ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşabilecek. Emniyet tarafından yardım çağrısı yapıldığı anda olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor.

KADES programı nasıl indirilir?

KADES uygulamasını, Google Play Store ve Apple Store marketlerinden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra T.C. Kimlik Numaranızı girerek ve EGM'den telefonunuza gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebilirsiniz.