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Kadın - Aile KADES uygulaması tanıtıldı
Kadın - Aile

KADES uygulaması tanıtıldı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:32:00 -
KADES uygulaması tanıtıldı

’Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi’ amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) bilgilendirmesi yapıldı. Ekipler ayrıca kadınların telefonuna KADES uygulaması indirdiler.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği’nce vatandaşlara KADES (Kadın Acil Destek Hattı) tanıtımı yapıldı. Ekipler ayrıca çevre ve doğal hayatın korunması hakkında bilgilendirmede bulundu. Kadınlara broşür dağıtılarak, KADES uygulamasının yükletilmesi sağlandı.

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