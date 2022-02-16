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Kadın - Aile Kades nedir, nasıl kullanılır? Kadın askerlerden KADES tanıtımı
Kadın - Aile

Kades nedir, nasıl kullanılır? Kadın askerlerden KADES tanıtımı

KADES nedir, nasıl indirilir? KADES uygulamasına dair detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-02-16 12:21:00 - 2022-02-16 12:25:29
Kades nedir, nasıl kullanılır? Kadın askerlerden KADES tanıtımı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından kadınlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Tatvan Devlet Hastanesi çalışanları ve hasta yakınları ile Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde kadın vatandaşlara yönelik KADES tanıtımı yapılarak cep telefonlarında KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Kades nedir? Kades nasıl kullanılır?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

Kades açılımı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES'in açılımı, Kadın Destek Uygulaması'dır.

 

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