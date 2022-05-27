KADES nedir nasıl kullanılır? Kades uygulamasını kimler kullanabilir?

Kadına karşı şiddet ne yazık ki hem ülkemiz için hem de dünya için büyük bir tehlike. Kadınlar ise şiddet yaşamaları durumunda güvenlik güçlerine nasıl haber verebileceklerini araştırıyor. Peki, KADES uygulaması nereden nasıl indirilir?

KADES nedir nasıl kullanılır?

KADES; Kadın Destek Uygulaması'nın kısaltmasıdır. KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulamasını ücretsiz olarak Google Play Store ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

Kades uygulamasını kimler kullanabilir?

KADES’in kimler tarafından kullanılabileceği merak ediliyor. KADES uygulamasını şiddet olayına maruz kalan kadın ve çocuklar kullanabiliyor. Telefonunuzda internet dahi olmasa söz konusu uygulamayı kullanmanız mümkün. Bir şiddet olayı sebebiyle korku yaşıyor ya da tehdit altındaysanız; KADES uygulamasına dokunmanız yeterli. Daha sonra telefonunuz kapansa bile sinyal takip ediliyor. Böylece polis kısa süre içerisinde size ulaşıyor.