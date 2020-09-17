Kadere bak! Halil Sezai adliyeye getirilirken 'ezan' okundu
Dün komşusu olan yaşlı adamı arkadaşlarıyla birlikte “Ezan mı okuyorsun sen?” diyerek darp eden Halil Sezai, ifade vermek için adliyeye getirildiği sırada Ezan okunuyordu.
Dün şarkıcı Halil Sezai ile ilgili ortaya çıkan skandal dayakl görüntüleri büyük infial meydana getirdi.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'e arkadaşlarıyla birlikte dakikalarca şiddet uygulayarak dehşeti yaşlatan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai Paracıkoğlu’na tepkiler peş peşe geldi.
Ortaya çıkan şiddet görüntülerinde Halil Sezai, darp ettiği komşusu Kelime-i Şehadet getirince “Ezan mı okuyorsun sen?” diyerek yaşlı adama defalarca kez vurmuştu.
Adliyeye getirilirken ezan okunuyordu
Darp görüntülerinin ardından bugün ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai’nin adliye binası girerken yaşanan bir tevafuk dikkat çekti.
Halil Sezai polis eşliğinde Adliye binasına girerken o sıra öğlen ezanının okunuyordu.
Sezai'nin sağ elinin sargılı olması da dikkatlerden kaçmadı.