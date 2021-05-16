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Kademeli normalleşmede AVM’ler açılıyor mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar devam edecek kademeli normalleşme döneminde, alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında açık olurken, hafta sonları ise kapalı olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 11:39:00 -
Kademeli normalleşmede AVM’ler açılıyor mu?

17 gündür uygulanan tam kapanma dönemi yarın sabah sona eriyor. Yeni dönemin ayrıntıları ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu. Buna göre tüm ülkede 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

AVM'ler sadece hafta içi açık olacak

Bu sürecin en merak edilen konularından biri de alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı idi. Genelge ile tüm sorular yanıt buldu. Kademeli normalleşme sürecinde AVM'ler hafta içi 10.00 ve 20.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonları alışveriş merkezleri kapalı olacak.

Öte yandan 17 Mayıs-1 Haziran arasında kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

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