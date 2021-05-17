Kademeli normalleşme başladı! Kısıtlama başlama saati 21.00’e çekildi

1 Haziran Salı gününe kadar uygulanacak yeni kademeli normalleşme tedbirleri bugün saat 05.00 itibariyle başladı. Sokak kısıtlamasının saat 21.00’e çekildiği yeni uygulamaya göre hafta sonu yasakları devam edecek, alışveriş merkezleri hafta içi 10.00 ile 20.00 arası açık olacak, ikinci doz aşısını yaptıran 65 yaş ve üzeri için sokak kısıtlaması olmayacak. Gazino, sinema, kahvehane, çay bahçesi, halı saha, havuz ve spor salonları kapalı olacak. Nikah, düğün, kına gibi etkinlikler yapılmayacak, şehirler arası otobüslerde doluluk oranı yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine ‘Kademeli Normalleşme Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 29 Nisan'dan itibaren tam kapanma tedbirlerinin hayata geçirildiği anımsatılan genelgede, gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse vatandaşların tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sonucu günlük vaka ve hasta sayılarında ciddi düşüş yaşandığına işaret edildi.

Elde edilen bu başarının sürdürülmesi ile kalıcı normalleşmenin sağlanması için tedbirlere riayet etmenin son derece önem taşıdığına dikkati çekilen genelgede, şu bilgilere yer verildi: “1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirler hayata geçirilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır. Kısıtlamadan muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan 'çalışma izni görev belgesini' ibraz etmek zorundadırlar!”

Market ve fırınlar hafta sonu 10.00-17.00 arası açık

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.

Yerleşik yabancı da sokağa çıkamayacak

Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici veya kısa süre için Türkiye'de bulunan yabancıları kapsayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında Türkiye'de bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

65 yaş üzeri ile 18 yaş altına toplu taşıma yasak

18 yaş altı gençler ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

Cenaze izni hızla verilecek

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla cenaze yakınının E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacağı başvuru sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacak. Herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlar özel araçlarıyla şehirlerarası seyahat edemeyecek.

Zorunlu kabul edilen haller

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan, doktor raporu ile sevk olan, doktor randevusu bulunan, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören yakınına refakat edecek olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş ve ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen, ÖSYM tarafından ilan edilmiş sınavlara katılacak olan, askerden dönen, ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 10.00 - 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile esnek çalışma sistemi devam edecek.

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kooperatiflerin her türlü etkinlikleri 1 Haziran’a kadar ertelendi.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürmekle birlikte nikah merasimi, düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler 1 Haziran'a kadar yapılamayacak.

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerindeki ziyaretçi kısıtlaması da 1 Haziran'a kadar uzatıldı.

Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecek, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanım sıkı denetlenecek.

Seyahat izni istenmeyecek

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaya devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacak. Bu durumdaki kişiler şehirlerarası toplu taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç) kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edebilecek, 1 koltuk dolu 1 koltuk boş şekilde olacak. Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.

AVM’ler hafta içi açılacak

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-00.00 saatleri arasında paket servis; hafta sonlarında ise 07.00-00.00 saatleri arasında paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Çay ocakları, sadece esnafa servis yapma kaydıyla açılabilecek.

Giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler, hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında açık, hafta sonları ise kapalı olacak. Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına hafta sonlarında izin verilmeyecek.

Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek, hafta sonları ise pazar yerleri kurulamayacak.