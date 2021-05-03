'Kademe' vurgusu! Altını olanlar dikkat
Altını olanlar ve altın alacaklar, altın fiyatları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. IKON Menkul, konu ile ilgili iddialarını paylaştı.
Güvenli liman olarak bilinen altın ile ilgili IKON Menkul'den açıklama geldi.
Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına yanıt aranıyor.
paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul, altın fiyatlarının 21 günlük ortalamaya temas etmesinden sonra tepkiyle yükseldiğini belirtti.
Yeni hafta itibariyle Ons Altının yeniden 1794 direncine yaklaştığını belirten IKON Menkul, yakın zaman içinde test edilen bu direncin kırılması durumunda yükseliş eğiliminin kademeli olarak sürebileceğini iddia etti.
"Bu durumda 2075’den gelen turuncu renkli downtrend çizgisini takibimize girecek." ifadesini kullanan IKON Menkul, 1794’ün aşılamaması durumunda ise yeniden 21 günlük ortalamaya geri çekilmenin denenebileceğini ileri sürdü.