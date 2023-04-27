  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Almanya ve İngiltere 'tank' anlaşması, yeni karar: Mühimmatı için birlikte çalışacak! İşte ilan etti

10 bin polis alımı yapılacak

İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!

Türkiye'de petrol fışkırıyor: Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı: Sahaların keşfi için yerine getireceğiz

CHP mitinginde Kılıçdaroğlu’na tepki

ABD'de bankacılık kirizi dinmek bilmiyor

Selçuk Bayraktar yine göz kamaştırıyor! ﻿Resmen imzalar atıldı: Baykar, kardeş ülke ile üretecek! İyi niyet protokolü...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Nisan paylaşımı: Ahlaksızlık örneklerinden biriydi

Ruslar Türkiye'ye akın edecek! Putin'den Rusya ve Türkiye arasındaki ticareti için uçuş sayısı açıklaması geldi
Gündem KADEM Başkanı'ndan 'kadınlar camiden uzaklaştırıldı' çıkışı!
Gündem

KADEM Başkanı'ndan 'kadınlar camiden uzaklaştırıldı' çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 23:58:00 - 2023-04-28 00:27:29
KADEM Başkanı'ndan 'kadınlar camiden uzaklaştırıldı' çıkışı!

Saliha Okur KADEM'in düzenlediği cami çalıştayında kadınların baskılar sebebi ile camilerde özgürce ibadet edemediğini öne sürdü.

KADEM Başkanı Saliha Okur, dernekleri tarafından düzenlenen cami çalıştayında konuştu.

"Hz.Peygamber döneminde kadınlar özgür bir şekilde camiye gidiyor, cuma ve bayram namazlarına katılıyorlardı." diyen Okur, "Şimdi ise kadınlar, Kur’an’dan ve sünnetten kopuk toplumsal normlar sebebiyle camilerden uzak bırakıldı." iddiasında bulundu.

Okur sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı: Kendilerini caminin sahipleri sananlar “sizin yeriniz şu tarafta” gibi baskılar yaparak kadınları ana alandan uzaklaştırıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23