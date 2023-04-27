KADEM Başkanı'ndan 'kadınlar camiden uzaklaştırıldı' çıkışı!
Saliha Okur KADEM'in düzenlediği cami çalıştayında kadınların baskılar sebebi ile camilerde özgürce ibadet edemediğini öne sürdü.
KADEM Başkanı Saliha Okur, dernekleri tarafından düzenlenen cami çalıştayında konuştu.
"Hz.Peygamber döneminde kadınlar özgür bir şekilde camiye gidiyor, cuma ve bayram namazlarına katılıyorlardı." diyen Okur, "Şimdi ise kadınlar, Kur’an’dan ve sünnetten kopuk toplumsal normlar sebebiyle camilerden uzak bırakıldı." iddiasında bulundu.
Okur sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı: Kendilerini caminin sahipleri sananlar “sizin yeriniz şu tarafta” gibi baskılar yaparak kadınları ana alandan uzaklaştırıyor.