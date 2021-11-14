Kaddafi'nin oğlu aday oldu
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.
Libya'da Muammer Kaddafi'nin kurduğu rejim, 2011 yılında düştü.
Devrik lider Muammer Kaddafi, ülkede çıkan iç savaşta korkunş bir şekilde öldürüldü.
O tarihten bugüne kadar verdiği birkaç röportaj dışında sessizliğini koruyan Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, seçimlerle birlikte ortaya çıktı.
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.
Adaylık başvurusunu doğruladı
Libya Yüksek Seçim Komisyonu Basın Müdürü Halid el-Menai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğunu doğruladı.
UCM tarafından aranıyor
Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor.
Yakalama kararı bulunuyor
Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.