Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

350 gr kadar tel kadayıf,

3 yemek kaşığı tereyağ

5 yemek kaşığı toz şeker,

1,5 su bardağı dövülmüş ceviz,

MUHALLEBİSİ İÇİN:

1 litre süt,

4 yemek kaşığı un,

3 yemek kaşığı mısır nişastası,

1 su bardağı toz şeker,

1 paket vanilya,

1 adet yumurta sarısı,

1 paket sıvı krema (200 ml)

YAPILIŞI:

Kadayıfı ince ince kırıyoruz (kolay kırmak için derin dondurucuda 2 saat kadar bekletin). Tereyağını teflon tencere veya tavada eritin. Eriyen yağın içerisine kadayıfları ve şekeri ekleyerek pembeleşene kadar kavuralım. Üzerine ceviz ilave ederek 2,3 dk kadar kavuralım ve ocaktan alalım.

Muhallebiyi hazırlarken; Bir tencerenin içerisine krema ve vanilya hariç diğer tüm malzemeleri ekleyerek tencerede pişirelim. Muhallebi kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Daha sonra muhallebimizin içine vanilya ve kremayı ilave ederek bir mikser yardımıyla 4-5 dk pürüzsüz olana kadar çırpalım.

Yaklaşık 30 cm kadar olan borcama kızarttığımız kadayıfların yarısını dökelim ve tabanına yayalım. Kadayıfların üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebiyi dökelim ve üzerine kalan kadayıfları serelim. Kadayıflı muhallebimizi soğuyana kadar bekletelim ve daha sonra buzdolabına yerleştirelim. İsteğe bağlı sunumlarınızı bardakta da yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.