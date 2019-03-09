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Kaçma hazırlığı yapan FETÖ'cüler enselendi

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma kaçmak isteyen FETÖ üyesi 4 şüpheli ile onlara organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:53
Kaçma hazırlığı yapan FETÖ'cüler enselendi

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli ile onlara organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri H.K, Z.K, Ö.D. ve N.D.D. adliyeye sevk edildi.  

Şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ mensuplarının kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan İ.T, R.T, L.T. ve Ş.K. tutuklandı, S.E, E.A. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası dün Kumdere kavşağında durdurdukları otomobillerde, aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de yer aldığı H.K, Z.K, Ö.D. ve N.D.D'yi yakalamıştı. Grubun yanındaki 3 çocuk ise zanlıların yakınlarına teslim edilmişti. 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:53
  1. Edirne
  2. İpsala ilçesi
  3. FETÖ
  4. İpsala Emniyet Müdürlüğü

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  • HANSHANS24 dk önce
    Vatan millet düşmanlığında üzerinize yok maazallah, sizi gidi fettuşiler siziii...Hocanızın duası tuttu ocağınıza ateşler düştü yuvanız başınıza yıkıldı ey fettuşiler... Hâlâ uyanmazmısınız 1dolarlabüyülenmiş ümmetin en safları?Herkes sizi eskiden severdi, örnek gösterirdi. Şimdi herkes size lânet okuyor ama aranızdan kimse pişman olamıyor... Hocalarınız size büyü yapmış, alttan işi götürürüyor, sizin haberiniz bile yok...

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