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Spor Kaçkar by UTMB'de 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu yarıştı, 50K'da şampiyon Tuğçe Karakaya
Spor

Kaçkar by UTMB'de 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu yarıştı, 50K'da şampiyon Tuğçe Karakaya

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Kaçkar by UTMB'de 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu yarıştı, 50K'da şampiyon Tuğçe Karakaya

Ağır trafik kazası sonrası spora veda ettiği düşünülen milli triatlet 50K'da zirveye çıktı; ilk kez koşulan 100K'yı Dmitry Mityaev kazandı.

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği Kaçkar by UTMB, 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla Rize'de yapıldı. 50K kadınlar kategorisinde şampiyonluğa, geçirdiği ağır trafik kazasının ardından spora veda ettiği düşünülen milli triatlet Tuğçe Karakaya ulaştı.

Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliği yaptı; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsor oldu. Kaçkar Dağları'nın doğasında koşulan yarışlar sabahın ilk ışıklarıyla başladı. 100K'nın startı saat 04.00'te, 50K'nın 08.00'de, 20K'nın ise 09.00'da verildi. Sporcular ormanları, yaylaları ve zorlu parkurları aşarak mücadele etti.

İlk kez koşulan 100K'yı Dmitry Mityaev kazandı

Bu yıl programa ilk kez alınan zorlu 100K parkurunda birinciliği, 10 saat 31 dakikalık derecesiyle 34 yaşındaki Rus sporcu Dmitry Mityaev elde etti.

50K erkeklerde İspanya, 20K'da İran ve İspanya zirvede

50K erkekler kategorisini İspanya'dan Antonio Martinez Perez önde tamamladı. İspanyol Nicolas Molina ikinci, Dmitry Bregeda üçüncü sırayı aldı. Karakaya'nın birinci olduğu 50K kadınlarda ikincilik İspanya'dan Ainara Urrutia Yurreras'ın, üçüncülük Türk sporcu Fatma Taş'ın oldu.

20K erkeklerde İranlı Morteza Jafarzadeh birinciliğe uzandı; İtalyan Losir Schina ikinci, Türk sporcu Mestan Turhan üçüncü oldu. Kadınlarda İspanyol Sara Alonso kürsünün zirvesine çıkarken Ukraynalı Daria Boichuk ikinciliği, Türk sporcu Tuğba Akın üçüncülüğü aldı.

4K Ayder Koşusu'na Bakan Bak katıldı

Organizasyonun son yarışı 4K Ayder Koşusu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı. Kadınlarda Nergis Durmuş birinci, Irina Petrakova ikinci, Asya Esen üçüncü oldu. Erkeklerde birincilik Ömer Asaf Durmuş'un, ikincilik Doğukan Sandıkçı'nın, üçüncülük Ahmet Durmuş'un oldu.

Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel ve amatör sporcuları buluşturan organizasyon, Rize'nin uluslararası spor ve doğa turizmi destinasyonu olarak tanıtımına da katkı sağladı.

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