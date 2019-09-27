Kaçış sendromu hastalığı nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

'Kaçış sendromu' son dönemde internet kullanıcılarının en çok arattığı hastalıklardan biri durumunda. Peki, kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

Kaçış sendromu son bir yıldır internette en çok aratılan hastalıklar arasında yer alıyor. Peki, nedir kaçış sendromu?

Kaçış sendromu nedir?

Kaçış sendromu dünya üzerinde son derece nadir görülen hastalıklardan biridir. Kaçış sendromu 1960 yılında Dr. Clarkson ve arkadaşları tarafından keşfedildi. Kaçış sendromu bir diğer ismiyle sistemik kılcal kaçak sendromu (SCLS), kan damarlarından komşu vücut kavitelerine (boşluk) ve kaslarına tekrarlayan büyük miktarda plazma sızıntısı ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Bu, kan basıncında, tedavi edilmediğinde organ yetmezliğine ve ölüme neden olabilecek keskin bir düşüşe neden olur.

Ataklar ne sıklıkla yaşanır?

Clarkson hastalığı olarak da bilinen rahatsızlık kendini ataklar şeklinde gösterir. Kimi hastalar atakları bir ya da birkaç sene aralıklarla yaşarlar. Bazı hastalar ise yaşamları boyunca bir kez atak geçirirler. Peki, kaçış sendromu diğer hastalıklardan nasıl ayırt edilir? Bu hastalık kendisini önceden belli eder mi?

Kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

Aşırı susuzluk

Kas ağrıları

Sinirlilik

Yorgunluk

Karın ağrısı

Mide bulantısı

Ani kilo kaybı

Kaçış sendromunun tedavisi var mı?

Kaçış sendromundaki ani ve hızlı olarak gelişebilen kan basıncı (tansiyon) düşüklüğü yoğun tedavi ve takiple önlenemezse, birden fazla organın çalışması yetersiz hale gelebilir. Bu da hasta için uzun tedavi dönemi hatta ölüm anlamına gelebilir. Sıvı-elektrolit tedavisi, kan basıncının normallerde tutulmaya çalışılması böbrek, kalp ve beyin gibi hayati organların hasra görmesini engelleyebilir. Kortizonlu ilaçlar tedavide