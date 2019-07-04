Kaçış sendromu hastalığı belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Kaçış sendromu hastalığı belirtileri nelerdir? Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome), kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır. İşte kaçış sendromu hastalığının belirtileri ve diğer detayları haberimizde...

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.

Kaçış sendromu hastalığı belirtileri

Hasta ayda bir kez krize girebilir ya da senelerce hiç belirti vermeyebilir.

Tansiyon düşmesi

Kanın koyulaşması hemoconcentration

Kanda albumin azalması hypoalbuminemia

Vücutta şişmeler, ödem oluşumu.