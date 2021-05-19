Kaçış başladı: Tel Aviv'deki işgalci yerleşimciler göç ediyor

Akka Haber Ajansı’nın yayınladığı habere göre, Tel Aviv'de bulunan yasa dışı yerleşkelerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Gazze'den atılan füze ve roketlerden korunmak için Batı Şeria'ya göç etmeye başladı.

Yerleşimcilerin, korktukları için Tel Aviv'den kaçmalarının bugün de devam ettiğine dikkat çeken Akka Haber Ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı bilgilerde, birçok işgalci yerleşimcinin, Tel Aviv'deki istikrarsızlık nedeniyle Batı Şeria’daki Beyt Hurun ve Cefeat Zeif yerleşim bölgelerinde ev kiraladıklarını kaydetti

Bilindiği üzere Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları, işgalcilerin Gazze'ye barbarca saldırmalarını ve sivil Filistin halkına yönelik katliamlarını sürdürdüğü müddetçe Tel Aviv'i sürekli füzelerle hedef alacaklarını açıklamıştı.

Ayrıca Filistin’deki direniş güçleri, işgalci terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik vahşetine karşı Filistin halkını koruma mücadelesinde dokuzuncu günü geride bırakırken, İsrail saldırılarının sürdürülmesi halinde verecekleri karşılığın da sertleşeceğini bildiriyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi