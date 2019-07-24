Kaçırılan Türklerin sağlık durumları açıklandı! Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gbale köyünde fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkenin İlorin eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ülkenin Kwara eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılmaları için çalışmalar sürüyor. Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta da 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı. Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükselmişti.

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