Kaçırılan çocuklar pislik içinde, HDP'lilerin çocukları lüks içinde yaşıyor! Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlatları kaçırılan annelerin nöbetleri devam ederken, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün kızı Hevi Peköz'ün lüks hayatı sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak isteyen anneler, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbetlerini devam ettiriyor. Çocuklarına kavuşacaklarını günü bekleyen acılı ailelere destek günden güne büyürken, örgütün siyasi kanadında yer alan isimlerin çocukları da sık sık gündeme geliyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından şimdi de HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün kızına ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Paris'te yaşıyor HDP'li Peköz'ün Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan kızı Hevi Peköz, kimi zaman İspanya'da kimi zaman Amerika'da... Lüks içinde yaşıyor Acılı annelerin çocukları terör örgütü tarafından kaçırılarak dağlarda ölüm korkusuyla eziyetle yaşarken HDP'li Peköz'ün kızı dünyanın her yerini gezerek gününü gün ediyor. Öyle ki; tatillerinde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından sık sık paylaşıyor. Gelen tepkilerin artması üzerine Hevi Peköz hesabını kapatmayı tercih etti.





Kaçırılan çocuklar pislik içinde yaşıyor Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından kandırılan çocuklar ise, teröristler tarafından dağlarda pislik içerisindeki yaşama çalışıyor.









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