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Yerel

Kaçan kurbanlığa "Gel kurban olduğum" diye seslendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler, "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslenmesi tuhaf dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 11:22:00 -
Kaçan kurbanlığa "Gel kurban olduğum" diye seslendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'nde kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, ortalığı birbirine kattı. Cadde aralarından geçen hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu.

Tehlikeli anlar yaşattı

Melikgazi Belediyesi ekipleri de sakinleştirici iğne ile hayvanı yakalamaya çalışırken, vatandaşların ip, halat ve zincirlerle yakalama çabası da sonuçsuz kaldı. Bahçelievler Mahallesi'ne kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı.

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