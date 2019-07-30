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Kaçan kızına karşılık onun kızını istedi, kabul etmeyince öldürdü

Gaziantep'te 2 yıl önce kaçan kızına karşılık berdel teklifini reddeden Ali Çelik'in öldürülmesiyle ilgili davada, sanıklara ceza yağdı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:02
Kaçan kızına karşılık onun kızını istedi, kabul etmeyince öldürdü

Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce Ali Çelik'in "berdel" teklifini kabul etmediği için öldürülmesine ilişkin davada, aynı aileden 4 sanığa müebbet, 18 yaşından küçük sanığa ise 15 yıl hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Coşkun, oğulları Celalettin, Mehmet, kardeşi Seyfettin Coşkun ve yeğeni M.C. ile avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, ölen Ali Çelik'in oğlu M.Ç. ile Ali Coşkun'un kızı M.C'nin gönül ilişkisi nedeniyle birlikte kaçmaları üzerine, Ali Coşkun'un, kaçan kızına karşılık Ali Çelik'ten kızını istediğini ancak Ali Çelik'in bu durumu kabul etmemesi üzerine iki aile arasında husumet yaşandığını hatırlattı.

'Kimin sıktığını görmedim'

Sanık Ali Coşkun'un talimatı ve kararı sonucu, sanıklardan olay anında 18 yaşından küçük olan M.C'nin olaydan iki hafta önce Ali Çelik'i izlemeye aldığı ve ardından diğer sanıklarla birlikte Ali Çelik'i öldürdüklerini belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ali Coşkun, kendisinin ve çocuklarının mağdur olduğunu belirterek, "Kimin sıktığını görmedim, görsem söylerim. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, uzun süredir tutuklu oldukları gerekçesiyle tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklarAli Coşkun, oğulları Celalettin, Mehmet ve kardeşi Seyfettin Coşkun'a "tasarlayarak, töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların duruşmadaki iyi halleri nedeniyle indirim uygulayarak, müebbet hapis cezası veren heyet, sanıkları "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık M.C'ye aynı suçlardan, olay günü 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirim uygulayarak, 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası veren heyet, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ali Çelik, 5 Temmuz 2017'de merkez Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'ndeki semt pazarında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:02
  1. Gaziantep
  2. Cinayet davası
  3. Berdel kavgası
  4. hapis cezası
  5. Ali Çelik
  6. Ali Coşkun

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