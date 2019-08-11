Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı
Çerkezköy'de sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, belediye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından yakalandı11 Ağustos 2019 Pazar 20:45
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
İnan Sokak üzerindeki öğrenci yurdunun önünde kamyondan indirilmek istenilen boğa, ipini kopartarak kaçmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar ve sahibinin peşine düştüğü boğa, yakalanamayınca belediye ekiplerinden yardım istendi.
Ekiplerin saatlerce uğraştıktan sonra köşeye sıkıştırdıkları boğa, uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
Sahibi tarafından bağlanan kurbanlık boğa, kesim alanına götürüldü.
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