Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı Çerkezköy'de sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, belediye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa uzun uğraşlar sonucu yakalandı. İnan Sokak üzerindeki öğrenci yurdunun önünde kamyondan indirilmek istenilen boğa, ipini kopartarak kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ve sahibinin peşine düştüğü boğa, yakalanamayınca belediye ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin saatlerce uğraştıktan sonra köşeye sıkıştırdıkları boğa, uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi. Sahibi tarafından bağlanan kurbanlık boğa, kesim alanına götürüldü.





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