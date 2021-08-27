Kaçamadılar! 204 göçmen yakalandı
Çanakkale'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 204 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik, düzensiz göçmenlere göz açtırmıyor.
Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı'nda bir teknede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Termal kamerayla takip
Şevketiye önlerinde demirli bir tekne takibe alınırken, teknenin demir alarak Kerevizdere Koyu'na demirlediği görüldü.
Ekipler, termal kamera ile yaptıkları incelemede, tekneye lastik botla kaçak göçmen alındığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla 'TUNA-1' isimli teknede 1'i kadın, 13'ü çocuk ve 190'ı erkek olmak üzere toplam 204 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, 2 lastik bot yardımıyla Sahil Güvenlik botuna alınırken, tekne Kepez Limanı'na çekildi.
Geri gönderme merkezine teslim edildiler
Kaçak göçmenler, limandaki işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Avrupa'ya gitme umuduyla botlarla denize açılan göçmenler, ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli yolculuklarıyla ilk önce Yunanistan'a varmaya çalışıyor.
Yunanistan'a ulaşmayı başaran düzensiz göçmenler, buradan kıtanın çeşitli ülkelerine dağılıyor.