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Kaçakçılara ağır darbe! 20 bin paket ele geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğü, kentte yapılan yol kontrolleri sırasında 20 bin 350 paket kaçak sigara ve 72 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildiğini açıkladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:18
Kaçakçılara ağır darbe! 20 bin paket ele geçirildi

Mardin’de gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 20 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 72 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile kent merkezi başta olmak üzere Derik ve Midyat ilçelerinde gerçekleştirilen yol uygulamalarında durdurulan araçlarda 72 kilogram nargile tütünü ile 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken gümrük kaçağı ürünlerle ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

Yolcu otobüsünde kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Emniyetten yapılan açıklamada, merkez uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 1 bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, çuval içerisinde bulunan 72 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, Midyat ilçesinde yapılan yol uygulamaları sırasında durdurulan şüpheli 2 araç içerisinde yapılan aramalarda toplam 18 bin 890, Derik ilçesinde de yapılan yol uygulamaları sırasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiğini belirtildi.

Yasal işlem başlatıldı

Yolcu otobüsünde ele geçirilen gümrük kaçağı nargile tütünü ile ilgili 1 şüphelinin, Midyat ilçesinde ele geçirilen 18 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ile ilgili 3 şüphelinin, Derik ilçesinde ise ele geçirilen bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ile ilgili olarak araç sürücüsünün gözaltına alındığını, şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:18
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