Kaçakçı CHP’lilere AK Parti mührü!

Marmaris’in en güzel noktalarından birine hançer gibi saplanan kaçak yapı, CHP delegesi Vedat Gökmen’in damadına ait çıktı. Gökmen’in öz yeğeni olan AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ise, “Bu olaydan haberim olduğu an gerekli girişimleri yaptım. Tutanak tutuldu, inşaat mühürlendi" dedi.

Ege'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Marmaris'in ünlü Selimiye Mahallesi'nde, deniz manzaralı kaçak inşaatın AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'in CHP'de delege olan amcası Vedat Gökmen'in damadı Osman Berk Hüseyin'e ait olduğu ortaya çıktı.

CHP'Lİ BAŞKAN SESSİZ KALDI

Ünlülerin de uğrak yeri olan Selimiye'de böylesine büyük bir kaçak yapılaşmaya, CHP Marmaris Belediyesi tarafından göz yumulması, "siyasi dokunulmazlık var" söylentilerine neden oldu. Bölge halkı, imar yasakları nedeniyle evlerinde oluşan en basit tadilatları bile yapamazken, bir CHP delegesinin akrabasının bu şekilde inşaat yapabilmesi adaletsizlik olarak nitelendirildi. Selimiye sakinleri, yetkililerden acil müdahale beklediklerini ifade ettiler.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü

Skandalın patlak vermesiyle birlikte, gözler CHP Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye çevrildi. Selimiyeli vatandaşlar bu kaçak inşaata nasıl izin verildiğini ve neden imar yasaklarının bazı kişiler için geçerli olmadığının açıklanmasını isterken, imar yasaklarının yıllardır katı bir şekilde uygulandığı bölgede böylesine bir ayrıcalığın olmasını CHP'li başkanın siyasi bir skandalı olarak gördüklerini dile getirdiler. Kaçak yapının sahibi Osman Berk Hüseyin'in uzaktan akrabası olan AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Biz aile olarak ayrıcalık nedir bilmeyiz. Ayrıca partimin itibarı her şeyin önünde gelir. Benim ve partimin o binayla hiç bir alakamız yoktur" dedi.

"AK PARTİ İLE BİR BAĞI YOK"

Gökmen, "Bu şahıs benim amcamın damadı olur ve kendisiyle samimiyetim yoktur. Bir defa düğünde gördüm. Amcam Vedat Gökmen CHP'nin delegesidir. AK Parti ile herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Bu olaydan haberim olduğu an itibarıyla gerekli girişimleri kendim yaptım. Çevre Şehircilik Bakanlığına yetkililerini arayıp binanın durumu hakkında bilgi aldım. Mühürlenmesi ve yıkılması için gerekli çalışmaların başlatılmasını bizzat istedim. İlgili kurum tutanak tuttu. İnşaat mühürlendi. Benim akrabam olması hiç bir önem taşımaz. Bizzat yıkımı ve cezayı alması için çalışacağım. Marmaris'te hiç kimse siyasi ayrıcalık sahibi olamaz. Bizzat yıkımını takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Marmaris'in en değerli yerine yapılan kaçak inşaat mühürlendi

PLANLI OLARAK İMARA AÇILDI

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, "CHP'li Marmaris Belediyesi tarafından, yıllarca, sırf rant elde etmek amacıyla yetki onlarda olmasına rağmen, köylerdeki araziler, bilerek ve planlı olarak imara açılmamaktadır. Ardından da devletimizin bakanlıkları suçlanmaktadır. Kaçak yapılaşma belediyenin en sevdiği şey. Köylere imar getirmemelerinin en önemli sebebi, yeni yatırım için para harcamak istememeleridir. Su ve kanalizasyon sistemi, arıtma, kaldırım yol vb. hizmetleri getirmek yerine, kaçak yapılara ceza kesmek daha karlı gelmektedir. Yeni imar alanlarının açılması durumunda, belediyece her sene elde edilen yüksek ceza bedelleri bitecek. Basit bir ruhsat bedeline razı olacaklardır. Bu işlerine gelmemektedir" dedi. AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da, "Söz konusu kaçak yapı üzerinden gerek İlçe Başkanımızın gerekse partimizin yıpratılmaya çalışılması doğru değildir. Zaten İlçe Başkanımız bu konuda detaylı bir açıklama da yapmıştır" dedi.