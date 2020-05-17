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Kaçak yollarla Kastamonu’ya gelen 5 kişiye 15 bin 750 TL ceza kesildi

Kastamonu’nun Cide ilçesine korona virüs önlemlerini hiçe sayarak il dışından kaçak yollarla gelen 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:23:57 -
Kaçak yollarla Kastamonu’ya gelen 5 kişiye 15 bin 750 TL ceza kesildi

Kastamonu’nun Cide ilçesine korona virüs önlemlerini hiçe sayarak il dışından kaçak yollarla gelen 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi. Şahısların denetimlerden kaçmak için kamyon kasasında ve 4 araç değiştirerek ilçeye giriş yaptığı belirlendi.


Tüm dünya ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirleri delen 5 kişi, il dışından kaçak yollarla geldikleri Kastamonu’da jandarma ekiplerince yakalandı. Seyahat izin belgesi olmadan Cide’ye kaçak yollardan giriş yapan 5 kişiye 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. Şahıslar hakkında ayrıca, karantina şartlarına uymamaktan adli işlem başlatıldı.


Vatandaşların alınan tedbirlere karşı daha duyarlı olmaya davet eden Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Seyahat izin belgesi olmadan, kaçak yollarla Cide’ye gelen, beş farklı mevkideki 5 kişiye, kişi başı 3 bin 250 TL ceza uyguladık. Gerek vatandaşların ihbarları, gerek muhtarlarımızın köylerinden bu virüsü uzak tutma konusundaki gayretleri sayesinde bu kişiler, ne şekilde Cide’ye ulaşırlarsa ulaşsınlar yakalanmaktan kurtulamadılar. Bu şahıslar arasında nakliye kamyonunun kasasında gelen de vardı, 4 farklı vasıta değiştirerek üç günde ancak Cide’ye ulaşan da vardı. Buraya kadar gelmeyi başarmak bir anlam ifade etmiyor. Örneğin özel araç plakaları, yollarda neredeyse tüm ilçe giriş çıkışlarında PTS sistemlerine kayıt oluyor. Kaçak olarak gelmeyi planlayanlar, nereye kadar gelirlerse gelsinler tespitimizi yaptığımız an gereğini yapacağız” diye konuştu.

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