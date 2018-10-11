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Kaçak yaşayan 100 bin Azeri’nin sorunu çözülüyor

Azerbaycan hükümeti, yıllardır Türkiye’de kaçak olarak hayatını sürdürmeye çalışan yüz binin üzerindeki ‘Azerbaycan Türkünün yasal zemine oturtulması için bir proje başlattı. Akit’e konuşan Azerbaycanlı aktivist, gazeteci yazar Kebuter Hakverdi, düzenlemenin Türkiye’de yaşayan, kayıtlarda görünmeyen, çocuklarını nüfusa yazdıramayan Azerbaycanlılar için çok önemli olduğunu ifade etti.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:21
Kaçak yaşayan 100 bin Azeri’nin sorunu çözülüyor

Azerbaycan hükümeti, yıllardır Türkiye’de kaçak olarak hayatını sürdürmeye çalışan yüz binin üzerindeki Azerbaycan Türkünün yasal zemine oturtulması için bir proje başlattı. Türkiye`de kaçak ikamet eden Azerbaycan vatandaşlarının sorunlarının çözümüyle ilgili yıllardır mücadele veren aktivistlerin başında gelen Dünya Azerbaycanlıları Yazarlar ve Medya Derneği Başkanı Kebuter Hakverdi, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaya ilişkin Akit’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’de özellikle de İstanbul’da çok sayıda Azerbaycanlı kayıtdışı ikamet ediyor. Bildiğiniz üzere son dönemlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanı görevine bizim iyi tanıdığımız ve potansiyelini bildiğimiz Fuat Muratov geldi. Sayın Fuat Muratov’un ilk işlerinden birisi de İstanbul Azerbaycan diaspora temsilcileriyle görüşmesi oldu. Görüşmelerde bu konu masaya yatırıldı ve sayın bakan en kısa zaman içinde bu konuya el atacağını söyledi. Ben, 2012 yılından beri bu konu üzerinde çalışan birisi olarak problemin çözümünün zaman alacağını düşündüm. Fakat toplam 4 ay içinde gördüğümüz manzara ortaya çıktı. 23-26 Eylül 2018 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi çalışanları Kenan Memmedov ve İsmail Ansarli, Azerbaycan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğu ile birlikte Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Halkalı ve Bakırköy civarında toplantılar düzenlediler, insanlarla görüşerek onların problemlerini dinlediler. Sorunun çözümü için hızlı bir çalışma başlatıldı.”

Türkiye’de kayıtdışı yaşayan Azerilerin başlıca sorunları

Türkiye’de kayıtdışı yaşayan Azerbaycanlıların başlıca sorunlarına ilişkin bilgi veren Hakverdi; “Bir kere kayıtdışı ikamet ettiklerinden bu insanlar bütün insani haklardan mahrumlar.  Evin reisi olan baba çoluğuna çocuğuna, sahip çıkamıyor, çünkü resmen bu ailenin babası değil, resmi nikahı yok ve çocuklar onun nüfusunda görünmüyorlar. İkincisi, anne doğurduğu bebeğe isim bile veremiyor, zira hastane doğum raporunda sadece erkek veya kız bebeği doğurduğu notu var. Artı bu ailelerde yetişen çocukları düşünün. Yazma yok, okuma yok, okul hayatı yok, lokantada çıraklık, konfeksiyonda işçilik hayatı var. Bu şekilde artık 3. Kuşak yetişmekte. Şimdi yüzlerce aile umut içinde beklemektedir ve çalışmalar inşallah her iki devlete hayırlı olur. Çünkü eğitimsiz, alfabe tanımayan, okul hayatı yaşamayan, itilen, problemlerle uğraşan, hayat mücadelesi veren bir toplumdan verimli bir yaşam bekleyemeyiz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:21
  1. İstanbul
  2. Azerbaycan Hükümeti
  3. Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi

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