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Yerel Kaçak yapılaşmanın bu kadarı…
Yerel

Kaçak yapılaşmanın bu kadarı…

Bodrum’da her geçen gün kaçak yapılaşma devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dikkatinden kaçmayan denizin altına kadar inen yapılaşma pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:56:00 -
Kaçak yapılaşmanın bu kadarı…

Bodrum’da Pina yarım adasındaki 3 otel hakkında denizin dibine kadar inen yapılaşma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Denizin dibine kadar inen beton duvarlar nedeniyle 3 ayrı otel hakkında tutanak tutuldu. Para cezası kesilecek olan otellere betonların kaldırılması için yazı gönderildi.

Üstüne iskele inşa edilen beton duvarlar bakanlık tarafından yıkılacak. Otel için teknelerin yanaşması için belediyeden izinsiz olarak yapılan iskeleler rant uğruna kıyıları yok ediyor.

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