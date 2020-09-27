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Kültür - Sanat Kaçak yapılardan arındırılan tarihi burçta kitabe ve nişler ortaya çıktı
Kültür - Sanat

Kaçak yapılardan arındırılan tarihi burçta kitabe ve nişler ortaya çıktı

Diyarbakır'ın dünya mirası tarihi surlarında restorasyon çalışmaları kapsamında Nur Burcu’na bitişik kaçak yapıların yıkılmasıyla üzerinde “La ilahe illallah Muhammed Resulullah” yazılı kitabe ile burcun ön ve yan yüzünde istiridye kabuğu şeklinde olan 2 niş tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:42:00 -
Kaçak yapılardan arındırılan tarihi burçta kitabe ve nişler ortaya çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, yapılan ihaleyle 10 Ağustos’ta üzerinde kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarında başlatılan restorasyon çalışması sürüyor. Çalışma kapsamında surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandı içerisinde kalan çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki kamulaştırılan 41 yapı yıkıldı. Nur Burcuna da bitişik kaçak yapıların yıkılmasıyla “La ilahe illallah Muhammed Resulullah” yazılı kitabe ile burcun ön ve yan yüzünde istiridye kabuğu şeklinde yanlarında küçük sutunlar (sütunce) olan 2 niş ortaya çıkarıldı.

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