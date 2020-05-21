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Kaçak yapı rezilliği sonrası Fatih Portakal kendini böyle öne çıkardı

FOX TV’nin algı uzmanı Fatih Portakal kaçak yapılarını tepki çeken sözlerle savundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a seslenen Portakal, ‘helallik istemeyin’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:05:00 -
Kaçak yapı rezilliği sonrası Fatih Portakal kendini böyle öne çıkardı

Amerikan merkezli FOX TV’nin algı uzmanı Fatih Portakal yaptığı manipülatif haberlerle gündemi meşgul etmesinin yanı sıra son olarak lüks çiftliği içindeki kaçak yapılarıyla gündeme geldi.

Amerikan sermayeli FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a kişisel verilerinin bazı gazetelere sızdırıldığını iddia ederek soru sordu.

Bakan Kurum’a karşı kendisini ilginç bir şekilde savunan Portakal CİMER'e başvurdu.

Fatih Portakal, İzmir Seferihisar'da bulunan yaklaşık 4 milyon değerindeki çiftliğine kondurduğu kaçak yapı skandalını ‘hakkımı helal etmiyorum’ diyerek savundu.

 

Amerikan sermayeli FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın İzmir Seferihisar'daki çiftliğinde inşa ettiği kaçak yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri önceki gün Portakal'ın 8.3 dönümlük çiftlik evinde inceleme yapmıştı.

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