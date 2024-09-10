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Gündem Kaçak villa polemiği... Şahan Gökbakar’la Fatih Altaylı birbirine girdi
Gündem

Kaçak villa polemiği... Şahan Gökbakar’la Fatih Altaylı birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-09-10 20:31:00 -
Kaçak villa polemiği... Şahan Gökbakar’la Fatih Altaylı birbirine girdi

Çevreci geçinip Marmaris’e izinsiz villa diken Şahan Gökbakar ile CHP’nin yandaş kalemi Fatih Altaylı, ‘Kazan villa krizinde’ birbirine girdi. Youtuber Fatih Altaylı'nın sert çıkışının ardından Gökbakar'dan yanıt geldi.

İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlenen Şahan Gökbakar’ın villasının kaçak bölümleri için yıkım kararı alındı.

“Şahan haksız”

Konuya ilişkin sert eleştirileri dikkat çeken Fatih Altaylı, “Onun önünden birkaç kere geçtim. Şahan haksız. Türk milletinin en muhalifi ve en düzgünü bile emlak söz konusu olduğunda rant için gözünü karartıyor. Cennet gibi bir yer, 10 milyona almış galiba. Orada zaten büyük bir ev olmamalı da. Sen aileni büyüttükçe biz senin arazini büyütmeni izlemek zorunda değiliz" ifadelerini kullanarak Gökbakar’a tepki gösterdi.

“Dayanamadım”

Şahan Gökbakar, günler süren sessizliğini bozarak, Instagram hesabından bir açıklama paylaştı.

Gökbakar, "Birkaç gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Fatih Altaylı'nın hakkımda ileri geri konuştuğunu görünce dayanamadım. Kendisi benden daha ciddi bir gazetecilik yapabilirdi, beni arayıp sorabilirdi ama yapmadı” dedi.

 

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Aktüel

Bakanlık yetkilisi açıkladı: Belediyeye yazı gönderildi! Şahan Gökbakar'ın villası için yıkım kararı alındı

 

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