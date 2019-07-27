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Kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalara tepki

Özgür-Der, Mazlum-Der, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı bulundukları illere gönderilmesiyle ilgili çalışmaları protesto etti - Protesto sırasında dışarıdan gruptakilere sataşarak provokasyon yapmaya çalıştığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 21:33
Kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalara tepki

İSTANBUL (AA) - Bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı bulundukları illere gönderilmesiyle ilgili çalışmaları protesto etti.

Özgür-Der, Mazlum-Der, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği üyeleri, Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek, çeşitli sloganlar attı. Gruptakiler, "Muhacirler yabancı değil kardeşimizdir" ve "Muhacire gardiyan değil ensar olalım" pankartları açtı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, devleti ve halkıyla 8 yıldır Suriye konusunda ağır bir sınavdan geçen Türkiye'nin, tüm dünyanın kaderine terk ettiği, Esed rejimi ve destekçilerinin sistematik, kitlesel ve yoğun katliamlarına maruz kalan mazlumların hamisi olduğu belirtildi.

Gerek Suriye topraklarında mazlumları savunarak, gerekse de ülkelerini terk etmek zorunda kalıp kendisine sığınan milyonlara ev sahipliği yapan Türkiye'nin, bu süreçte güzel bir örnek sergilediği, çıkarı değil, insani ve ahlaki değerleri ön planda tuttuğu vurgulanan açıklamada, "Ne var ki son dönemlerde muhalefetin yoğunlaşan baskıları ve toplumda yaygınlaştırdığı ırkçı nefret dalgasının da etkisiyle yorgunluk alametlerinin belirginleştiği şeklinde bir görüntü ortaya çıkmıştır. Bu durumun bazı kararlara ve uygulamalara yansıdığını üzülerek müşahede ediyoruz." denildi.

Kayıtsız göçmenlere ve belirlenmiş illerin dışına çıkanlara yönelik uygulamaların hayal kırıklığına yol açtığı savunulan açıklamada, "muhacirler sorunu"na polisiye tedbirlerle, baskıcı kararlarla değil, kardeşlik ve hukuk temelinde çözüm aranması gerektiği aktarıldı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cavit Tatlı, Mazlum-Der Genel Başkanı Ramazan Beyhan ve gazeteci yazar Adem Özköse de protestoda birer konuşma yaptı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması sırasında, grup dışından birkaç kişinin gruptakilere karşı sözlü saldırıları arbedeye neden oldu. Polis, gösteriyi provoke etmeye çalışanlara müdahale etti.

- 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 dernek tarafından organize edilen "Suriyeli Muhacirlere Yönelik Sürgün İddiasını Protesto" konulu basın açıklamasının 18.05 itibarıyla 170 kişilik katılımla sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, gösteriye Suriyelilerden katılım olmadığının tespit edildiği ve basın açıklamasını provoke etmeye çalışan 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 21:33
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