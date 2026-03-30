Trump'tan medya düzenine dijital darbe! Beyaz Saray cebinize giriyor: "En ön sıradan izleyeceksiniz!"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki günlük gelişmelerin takip edilebileceği yeni bir akıllı telefon uygulaması geliştirdiklerini ve bunun Beyaz Saray haberlerine “en ön sıradan” ulaşmanın en hızlı yolu olacağını söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada, "tüm Beyaz Saray etkinliklerinin" takip edilebileceği söz konusu uygulamayı duyurdu.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, "Bugün yönetimimin, favori başkanınız Donald J. Trump’tan gelen tüm haberlere size en ön sıradan erişim sağlayan yeni ve resmi bir Beyaz Saray uygulamasını kullanıma sunduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu uygulamanın "bugünden itibaren Apple ve Android uygulama mağazalarında erişilebilir durumda" olacağını belirten Trump, aplikasyonun adının The White House (Beyaz Saray) olduğu bilgisini paylaştı.

Trump, "(Bu uygulama ile) tüm Beyaz Saray etkinliklerini izleyebilir, tüm başkanlık kararnamelerimi okuyabilir ve verdiğimiz tüm sözlerin takibini yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesinde bu yönde bir söz verdiğini hatırlatan Trump, sözünü tuttuğunu belirterek, "Yapacağımızı söylediğimizden çok daha fazlasını gerçekleştirdik. Her Amerikalı, hükümetinden şeffaflık beklemelidir; Trump yönetimi ise tarihteki en şeffaf yönetimdir." dedi.

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yeterince şeffaf olmadığına değindiği konuşmasında, "İnanıyorum ki 'Amerika'yı yeniden harika yapmak' ifadesi siyaset tarihinde gelmiş geçmiş en önemli ve en güçlü ifade olmalıdır. Ve biz Amerika'yı yeniden harika kıldık; şimdi de bu harikalığı korumak istiyoruz." diye ekledi.

Beyaz Saray’ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Trump’ın aynı videosuna ve uygulamanın bağlantılarına yer verildi.

Akıllı telefon uygulaması, Beyaz Saray’dan gelen basın bültenlerini içeren "Haberler" sekmesi, fotoğraf galerisi ve Beyaz Saray’ın çeşitli platformlardaki varlığını gösteren sosyal medya sekmesi içeriyor.

Uygulamayı indiren kullanıcılar ayrıca Başkan Trump’a bu yolla mesaj gönderebilecek, iletişim formunu doldurmak veya bir bültene kayıt olmak kaydıyla Beyaz Saray ile bağlantı kurabilecek.