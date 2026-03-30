Suriye'de yeni dönem: Ahmed Şara'dan Berlin'de tarihi çıkış! "Devlet içinde devlete geçit yok!"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye-Almanya ilişkilerinde "dairesel göç" modelini hayata geçirmek istediklerini ifade ederek, "Devlet içinde devlet oluşumları hiçbir şekilde kabul edilmeyecek. Her türlü silahın devlet kurumları dışında bulunmasına izin verilmeyecek ve merkezi otoriteye bağlı olmayan herhangi bir yönetim kabul edilmeyecektir."dedi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki iş birliği ve yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Almanya’nın liderliğine ve halkına teşekkür ederek başlayan Şara, "Suriye halkı adına Almanya’ya minnettarız. Kapılarını açarak bir milyondan fazla Suriyeliye destek oldunuz. Bu sayede vatandaşlarımız nefes alma, eğitim görme ve hayatlarını yeniden inşa etme fırsatı bulmuştur." diye konuştu.

Şara, Suriye’nin kültürel ve tarihsel birikimiyle Avrupa ile kurulan iş birliğinde önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, "Suriye, stratejik konumu ve medeniyet mirasıyla, Almanya öncülüğünde Avrupa ile güçlü bir irtibat kurabilir." şeklinde konuştu

Almanya’daki Suriyeli toplumun bu sürece sağladığı katkılara da dikkat çeken Şara, "Almanya’da 1 milyon 300 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlardan 6 bini doktor olarak hastanelerinizde görev yapıyor, 250 bini aşkın kişi ise vergilerini ödeyerek, Alman ekonomisine katkı sağlıyor. Bu insanlar, hem bilgi birikimleri hem de hızlı adaptasyon yetenekleri ile hem Suriye hem de Almanya için ortak bir değer oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Şara, Suriye-Almanya ilişkilerinde "dairesel göç" modelini hayata geçirmek istediklerini ifade ederek, böylece Suriyeli nitelikli iş gücünün, hem Almanya’daki yaşamlarını sürdürürken hem de Suriye’nin yeniden inşasına katkıda bulunabileceğini vurguladı.

-"Devlet içinde devlet oluşumları hiçbir şekilde kabul edilmeyecek"

Ülkesinin yeniden inşa vizyonuna da değinen Şara, "Suriye’nin yeniden inşası ve kalkınması, ülke toprak bütünlüğü ve devlet otoritesinin korunması temelinde gerçekleşecektir. Devlet içinde devlet oluşumları hiçbir şekilde kabul edilmeyecek. Her türlü silahın devlet kurumları dışında bulunmasına izin verilmeyecek ve merkezi otoriteye bağlı olmayan herhangi bir yönetim kabul edilmeyecektir." dedi.

Şara, güvenlik ve terörle mücadele konularının öncelik olduğunu belirterek, "Suriye’nin istikrarı ve vatandaşlarının güvenliği yüksek önceliğe sahiptir. Captagon kaçakçılığı da dahil sınır ötesi tehditlerle mücadele önceliğimizdir. Şeffaflık taahhüdümüzü, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün raporu da teyit etmiştir." diye konuştu.

Şara, bölgesel gelişmelerle ilgili olarak ise, "Arap ülkelerinin egemenliğine yönelik her türlü ihlali kınıyoruz ve bölgemizin hesaplaşma sahnesi haline gelmesini reddediyoruz. Aynı şekilde, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını ve 1974 anlaşmasını ihlal eden uygulamalarını da kınıyor, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

-"Bölge ülkeleriyle iş birliği içinde güvenli tedarik ve enerji yolları oluşturmak için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı, Körfez ülkelerine yönelik saldırıları da kınayarak, "Körfez ülkeleri bu çatışmaya gönüllü olarak girmedi. İran kaynaklı saldırılara maruz kaldılar. Bu saldırılar kesinlikle kabul edilemez ve biz, Körfez ülkeleriyle tam dayanışma içindeyiz." diye konuştu.

Enerji ve tedarik zincirlerinin önemine de değinen Şara, "Suriye, coğrafi ve tarihi konumu sayesinde Doğu ile Batı arasında güvenli bir kara yolu bağlantısı sunuyor. Önceki rejim döneminde bu stratejik rol ihmal edildi. Ancak bugün dünya, Suriye’nin bu kritik konumunun farkına varıyor. Biz de bölge ülkeleriyle iş birliği içinde güvenli tedarik ve enerji yolları oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

-13 sayılı kararname Suriye içindeki Kürtlerin haklarını ve kültürel miraslarını tanıyor"

Suriye’nin farklı kültürler ve etnik gruplardan oluşan bir ülke olduğunu belirten Şara, "Suriye’de hukukun üstünlüğünü, kişisel çıkarların üzerinde tutuyoruz. Herkes, yasa ve anayasa çerçevesinde haklarına kavuşmaktadır. Binlerce yıldır birlikte barış ve hoşgörü içinde yaşadık. Ancak önceki rejim döneminde yaşanan yönetim krizleri, birçok mezhep çatışmasını tetikledi. Bugün bu farklılıkları aşarak uygun bir uzlaşıya ulaştık."dedi.

Şara, son olarak çıkarılan 13 sayılı kararnameye işaret ederek, "13 sayılı kararname, Suriye içindeki Kürtlerin haklarını ve kültürel miraslarını tanıyor. Bu konuda bir uzlaşıya vardık." ifadelerini kullandı.

Suriye’de savaşın sona erdiğini ancak yeniden inşa sürecinin başladığını vurgulayan Şara, "Yıkım büyük, altyapı, köyler, kasabalar ve birçok sektör, 60 yıllık başarısız politikaların sonucu olarak yok oldu. Bugün Suriye, yeniden inşa planını hayata geçiriyor ve yatırım için uygun bir ortam oluşturuyor. Bu, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri ve istihdam fırsatlarına kavuşmaları için büyük önem taşıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, konuşmasını Suriye’nin yeniden inşa süreci ve yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerle sonlandırdı. "Suriye, 400 milyar doları aşan yeniden inşa maliyetiyle 21. yüzyılın önemli ekonomik fırsatlarını sunuyor. Almanya ile stratejik bir iş birliği, her iki ülke için de kalkınma ve refah sağlayacak. Şimdi, ışığı karanlık denizlerin üzerine vuracak bir ortağa ihtiyacımız var ve Almanya bu ortaklığa hazırdır." ifadelerini kullandı.

Almanya’da yaşayan Suriyelilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şara, "Almanya'da yaşayan Suriyeliler, iki ülke arasında bir köprü ve ekonomik entegrasyon için gerçek bir sermaye teşkil ediyor. Bu kişiler, Almanya’daki deneyim ve bilgi birikimlerini, Suriye’deki yeniden inşa süreçlerinde kullanabilecekler. Bu bağlamda, Alman şirketlerinin yatırımlarına katkı sağlayacak önemli bir güçtür." ifadelerini kullandı.