CHP’li Yarkadaş Uşak’taki rezaleti yüzlerine vurdu ve ekledi… “Özel’le ilgili diğerleri de bugün yarın ortaya dökülür”

Sosyal medya hesabından, “UŞAK’taki rezaleti CHP Genel Merkezi biliyordu” ifadelerini kullanan Barış Yarkadaş şunları aktardı: “Uşaklı bir gazeteci, köşesinde genç kızın adını da vererek ‘Kızım, çok küçüksün bu adamdan uzak dur. Yapma, hayatın mahvolur’ diye yazmış. 2026 yılının başından beri tüm Uşak bu konuyu biliyormuş”

“ÖZEL’İN DE Mİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKACAK?”

“CHP Genel Merkezi bu rezaleti niye engelleyemedi? Hiç mi rahatsız olmadılar? Bildikleri halde neden göz yumdular? Ve tüm bunlara rağmen, Özkan Yalım’ı neden ihraç edemiyorlar?” sorularını soran Yarkadaş, cevabını da kendisi verdi: “Edemezler,,, Belediye Başkanı her yerde ‘Özgür’ün arabasını ben aldım’ diye konuşuyordu. Onlarca tanığı var bu sözlerin… Bu tabii ki; sadece bir sebepti… Diğerleri de bugün yarın ortaya dökülür” Yarkadaş’ın “bugün yarın ortaya dökülür” diyerek, Yalım’ın gizli kasalarından çıkan çok sayıdaki görüntünün arasında Özel’e ait olanların da bulunduğunu ima ettiği tahmin ediliyor.