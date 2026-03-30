  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sis göç yolunu kesti! Yüzlerce leylek kara yoluna inmek zorunda kaldı
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Sis göç yolunu kesti! Yüzlerce leylek kara yoluna inmek zorunda kaldı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sis göç yolunu kesti! Yüzlerce leylek kara yoluna inmek zorunda kaldı

Afrika’dan Avrupa’ya göç eden leylekler, Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde etkili olan yoğun sis sebebiyle kara yolu kenarına indi.

#1
Foto - Sis göç yolunu kesti! Yüzlerce leylek kara yoluna inmek zorunda kaldı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde ilkbahar göçünü sürdüren leylekler, yoğun sis nedeniyle zorlu anlar yaşadı.

#2
Foto - Sis göç yolunu kesti! Yüzlerce leylek kara yoluna inmek zorunda kaldı

Kış aylarını Afrika'nın sıcak bölgelerinde geçiren leylekler, baharın gelmesiyle birlikte Balkanlar ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki üreme alanlarına doğru göç yolculuğuna çıktı. Türkiye üzerinden geçen göç rotasını kullanan yaklaşık 300 leylek, Demirköy-Kadınkule mevkisinde yoğun sis nedeniyle kara yoluna iniş yaptı. Leylekler, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefliği ekipleri tarafından yürütülen yaban hayatı koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında fark edilerek, fotoğraflandı. Ekipler, trafik birimleriyle koordineli şekilde araçların hızını düşürüp, sürücüleri uyararak alınan güvenlik önlemleriyle leyleklerin güvenli şekilde yeniden havalanmasına destek oldu.

#3
Foto - Sis göç yolunu kesti! Yüzlerce leylek kara yoluna inmek zorunda kaldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

#4
Foto - Sis göç yolunu kesti! Yüzlerce leylek kara yoluna inmek zorunda kaldı

“Sis, yol ve yüzlerce leylek… İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefliğimiz tarafından yürütülen yaban hayatı koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, Demirköy-Kadınkule mevkiinde ilkbahar kuş göçüne tanıklık edildi. Yoğun sis nedeniyle yaklaşık 200-300 bireyden oluşan leylek sürüsü karayoluna iniş yaptı. Ekiplerimiz, trafik birimleriyle koordineli şekilde; hız düşürme, uyarı, güvenlik önlemleri alarak, leyleklerin güvenli şekilde yeniden havalanmasına destek oldu. Doğanın ritmine saygı duymaya, yaban hayatını korumaya devam ediyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adana'da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var
Gündem

Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında meydana gelen şiddetli patlama şehri ayağa kaldırdı. Torpil barutlarının boşaltıldığı ..
Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!
Spor

Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!

İsrail Premier Ligi'nde oynayan Menashe Zalka'nın, Lübnan'daki askeri operasyonda silahla görüntülenmesi futbol dünyasında büyük tepkilere y..
Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi
Gündem

Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mutlak butlan konusunda yardımcı olması karşılığında kendisiyle uğraşmamayı vaat..
Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!
Gündem

Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu bugün Silivri’de görülen iki ayrı davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun kamu görevlilerine hakar..
CHP'de ahlak çöktü: Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e 'HAYSİYET' dersi!
Gündem

CHP'de ahlak çöktü: Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e 'HAYSİYET' dersi!

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP’li Uşak Belediye Başkanı’nın bir otel odasında personeliyle basılma görüntülerinin ardından patlak ver..
CHP'li Yarkadaş Uşak'taki rezaleti yüzlerine vurdu ve ekledi… "Özel'le ilgili diğerleri de bugün yarın ortaya dökülür"
Gündem

CHP’li Yarkadaş Uşak’taki rezaleti yüzlerine vurdu ve ekledi… “Özel’le ilgili diğerleri de bugün yarın ortaya dökülür”

CHP’li eski milletvekili, Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yol açtığı skandala yeni boyut kazandıran gör..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23