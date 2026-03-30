Sis göç yolunu kesti! Yüzlerce leylek kara yoluna inmek zorunda kaldı
Afrika’dan Avrupa’ya göç eden leylekler, Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde etkili olan yoğun sis sebebiyle kara yolu kenarına indi.
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde ilkbahar göçünü sürdüren leylekler, yoğun sis nedeniyle zorlu anlar yaşadı.
Kış aylarını Afrika'nın sıcak bölgelerinde geçiren leylekler, baharın gelmesiyle birlikte Balkanlar ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki üreme alanlarına doğru göç yolculuğuna çıktı. Türkiye üzerinden geçen göç rotasını kullanan yaklaşık 300 leylek, Demirköy-Kadınkule mevkisinde yoğun sis nedeniyle kara yoluna iniş yaptı. Leylekler, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefliği ekipleri tarafından yürütülen yaban hayatı koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında fark edilerek, fotoğraflandı. Ekipler, trafik birimleriyle koordineli şekilde araçların hızını düşürüp, sürücüleri uyararak alınan güvenlik önlemleriyle leyleklerin güvenli şekilde yeniden havalanmasına destek oldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Sis, yol ve yüzlerce leylek… İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefliğimiz tarafından yürütülen yaban hayatı koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, Demirköy-Kadınkule mevkiinde ilkbahar kuş göçüne tanıklık edildi. Yoğun sis nedeniyle yaklaşık 200-300 bireyden oluşan leylek sürüsü karayoluna iniş yaptı. Ekiplerimiz, trafik birimleriyle koordineli şekilde; hız düşürme, uyarı, güvenlik önlemleri alarak, leyleklerin güvenli şekilde yeniden havalanmasına destek oldu. Doğanın ritmine saygı duymaya, yaban hayatını korumaya devam ediyoruz.”
