  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul böyle zulüm görmedi: Metro alt geçidini su bastı! İstanbul’da bankaya soygun girişimi! Silahlı şüpheli kaçtı İstanbul Valiliği bütün Türkiye'yi sevindirdi: Şehit polis kalp masajıyla hayata döndürüldü Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz? Küfürbaz Fatih fuhuşçu başkanı yazarken yine ağzını bozdu: Hemen s.ktir edilmeli! Dünya siyasetinde “Al gülüm ver gülüm” dönemi Kavga yok paylaşma var Hürmüz’ün muhafızı Ali Rıza Tengsiri şehit oldu! 923 bin 64 anneye 13,9 milyar liralık ödeme Doğum yardımı ödemeleri hesaplarda Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin? Bugün 2 duruşma aynı anda görülecek: İBB davasında 12'nci perde!
Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!
Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu bugün Silivri’de görülen iki ayrı davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun kamu görevlilerine hakaret ve tehdit suçlarından yargılandığı “bilirkişi” davası 13 Temmuz'a ertelenirken, duruşmada yaptığı hakaret dolu savunması nedeniyle yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 402 sanıklı dava devam ediyor. İmamoğlu, yargılandığı 'Bilirkişi' davasındaki duruşmasının da bugüne ertelenmesiyle Silivri’de iki ayrı duruşmaya katıldı.

Bilirkişi davasındaki duruşma 13 Temmuz 2026 günü saat 10:00'a ertelenirken İmamoğlu'nun savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

HAKARET VE TEHDİT

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.”

İMAMOĞLU NE DEDİ?

İmamoğlu, savunmasının başlangıcında 'mahkeme fırtınasıyla karşı karşıyayım' ifadesini kullanarak, şunları söyledi: “Silivri'de şu an bu salonda duruşmam devam ederken, yine bu binada bir başka salonda da bir başka kumpasın yargılaması yapılıyor. Hukuksuz olduğu kadar yalanla, uydurma beyanlarla, sahte belgelerle, kes kopyala sayfalarla ve gizli tanıklarla kurgulanan bu kumpasın altına imza atan bir avuç muhteris, bu senaryoyu yazan herkesle birlikte kendi iftiralarında boğulacaklarına inancım tamdır. Hak yerini bulacaktır. -Tabii 4.000 sayfalık bir 'iftiraname' var diğer salonda ve o iftiraname benim için bir çöptür, çöp olmaya da mahkumdur. Her köşe başında bir kumpas, her salonda bir pusu kurulmuş durumda.”  

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Asrın yolsusuzuna acımak yok,her kanunsuzluğun hesabını vermeli,yok öyle milletin parasi ile sahte kabadayilik.

ata

herifçioğlu suç makinası... ağzı bozuk, fikri bozuk... partisi tümden bitmiş... kötü be abi... ülke bunlara kalsa venezuella falan halt etmiş... kongo, mongo gibi gerip bir devletimsi yapıya bürünüverirdik dakkasında.... rabbim korusun şerlerinden...
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23