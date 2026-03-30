‘Dur’ ihtarına uymadı, 336 bin lira ceza yedi
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kovalamacanın ardından yakalandı... Kesilen ceza ise dudak uçuklattı.
Kayseri’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçan motosiklet sürücüsünün yolculuğu, Billur Caddesi’nde sona erdi.
Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine Y.N. yönetimindeki plakasız motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan Y.N. kaçmaya başladı. Y.N., ekipler tarafından kovalamaca sonucu Billur Caddesi üzerinde yakalandı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘plakasız araç kullanmak’, ‘dur’ ihtarına uymamak ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçlarından toplamda 336 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek, çekici tarafından otoparka çekildi.
Öte yandan, polisten kaçtığı sırada motosikleti deviren Y.N. ve motosiklette bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. 2 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.